В Москву 24 июня прибудут главы 10 стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, кто из гостей приедет на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня.

По его словам, в российскую столицу прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Он отметил, что присутствовать на параде также будут глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ранее российскому ветерану устроили личный парад Победы. Об этом рассказали журналисты с самарского телевидения. Виктор Метрикин, награжденный двумя медалями "За отвагу" стал единственный зрителем парада, устроенного в его дворе. На кадрах соседи ветерана засняли, как на улице перед ним маршируют солдаты и поют песню.

Видео: kremlin.ru