Конкретных решений еще не принято.

Дмитрий Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ. Пресс-секретарь президента России рассказал, что в настоящее время правительство РФ ведет переговоры с другими странами по вопросу восстановления авиасообщения и других способов пересечения границы.

Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Пензенский завод рассказал о "начинке" дезинфекционного туннеля.



