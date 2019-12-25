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Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
Сегодня, 12:27
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lesjasap

Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ

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Конкретных решений еще не принято.

Дмитрий Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ. Пресс-секретарь президента России рассказал, что в настоящее время правительство РФ ведет переговоры с другими странами по вопросу восстановления авиасообщения и других способов пересечения границы.

Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

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Теги: дмитрий песков, кремль, открытие границ, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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