Песков прокомментировал слова Трейси на церемонии вручения верительных грамот Путину

В Кремле оценили проведенную церемонию при участии посла США в Москве.

Послы иностранных государств, участвовавшие в торжественной церемонии вручения верительных грамот российскому президенту Владимиру Путину 5 апреля в Кремле, не были главными персонажами, они были только уважаемыми гостями. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал просьбу одного из сотрудников СМИ оценить слова американского дипломата Линн Трейси о том, что та ощутила себя некомфортно рядом с президентом РФ из-за того, что словно не была "главной".

Вы знаете, я, честно говоря, не видел такой публикации, не видел такого заявления, поэтому я ничего не могу сказать. Послы были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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