Дмитрий Песков прокомментировал слежку за перемещением лиц на фоне COVID-19. В Кремле ответили на вопрос журналистов о том, не нарушает ли данная мера права человека.
Нет, не нарушает
заявил пресс-секретарь президента России
Ранее стало известно, что тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией, будут отслеживать при помощи их телефонов и прочих гаджетов. Специалисты будут получать данные с мобильных устройств пользователей. Минкомсвязи создаст на основании сведений операторов о геолокации систему отслеживания для пользователями.
Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN
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