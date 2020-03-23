В Кремле не считают, что данная мера нарушит права человека.

Дмитрий Песков прокомментировал слежку за перемещением лиц на фоне COVID-19. В Кремле ответили на вопрос журналистов о том, не нарушает ли данная мера права человека.

Нет, не нарушает заявил пресс-секретарь президента России

Ранее стало известно, что тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией, будут отслеживать при помощи их телефонов и прочих гаджетов. Специалисты будут получать данные с мобильных устройств пользователей. Минкомсвязи создаст на основании сведений операторов о геолокации систему отслеживания для пользователями.

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN