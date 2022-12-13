Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России

В Кремле заметили, что в мире есть множество альтернативных рынков сбыта продукции.

Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировал намерение Евросоюза ввести дополнительные ограничения в отношении российского импорта. Чиновник заметил, что мировой рынок богат альтернативными направлениями.

Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую.

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