Споры идут о том, что и как предложить президенту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о "войне" между башнями Кремля. По его словам, данная концепция стала популярна в анонимных телеграм-каналах. Заявление чиновник сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, споры идут о том, что и как предложить президенту. Он подчеркнул, что администрация — это единый организм, который работает ради единственной цели — обеспечить работу главы государства. Разногласия, отметил Песков, часть рабочего процесса.

Ранее Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету.