Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни

В Кремле считают, что дипломатическое решение по конфликту между РФ и Украиной все еще возможно.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире британского телеканала Sky News. По мнению эксперта, вопрос может решиться дипломатическим методом, но этот путь зависит от киевского режима и его позиции по соглашению с условиями, которые предлагает Москва.

Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Российский чиновник добавил, что в России надеются на то, что в ближайшие дни или в обозримом будущем эта специальная военная операция достигнет поставленных президентом задач, а конфликт будет решен путем переговорного процесса между российско-украинской делегацией. По мнению Пескова, в настоящий момент российские военные делают все возможное для оперативного завершения операции.

Песков исключил возможность присутствия Путина на суде по военным преступлениям.

Фото и видео: Sky News