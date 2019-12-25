Песков оценил возможность увеличения транзита газа через территорию Украины

В Кремле подчеркнули, что Россия исполняет свои транзитные договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транспортировкой российского газа через территорию Украины. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, Россия увеличит транзит голубого топлива через Украину в том случае, если Европейский союз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия поставки.

Песков подчеркнул, РФ исполняет свои транзитные договоренности.

Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки", а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Фото: kremlin.ru