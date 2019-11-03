Песков: "ГТС Украины развалится без российского газа"

Политик прокомментировал сложившующуюся вокруг транзита газа ситуацию.

Газотранспортная система Украины развалится без транзита российского газа. Такое заявление в эфире канала "Россия 1" сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик отметил, что РФ не отказывается от транзита через Украину, несмотря на наличие альтернативных маршрутов. Но он подчеркнул, что Москва не может нормализовать транзит, если Киев не хочет этого. В частности он припомнил спор российской и украинской компаний в Стокгольмском арбитраже.

Ранее мы писали о заявлении Дмитрия Пескова, в котором он прокомментировал решении Дании разрешить строительство "Северного Потока-2" в своих водах.

Видео: YouTube/Gazprom