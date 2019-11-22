В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

В документ внесут правки.

Дмитрий Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей. Однако по словам главы администрации президента, инициатива не продумана Минздравом. Соответствующий приказ противоречил указаниям, которые направлял Владимир Путин. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Теперь ведомству придется пересмотреть некоторые положения в документе. Например, ранее президент говорил о необходимости локализации производств. А в документе значится, что большинство оборудования и расходников для осмотра должны быть импортными. Будет изменен порядок и процесс получения водителями медицинских справок.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра.