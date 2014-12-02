В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке.

Появление вблизи Израиля поставляемого Вооруженным силам Украины западного оружия и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, что поставляемое странами коллективного Запада натовское оружие появилось около государственных границ еврейского государства.

Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что чем больше такого оружия поставляется на Украину, в страну, в которой местные власти не могут обеспечить нормальный учет техники, а также сохранить ее безопасность, тем больше проблема становится чревата в сфере региональной и мировой безоасности.

Песков заявил, что Россия развивает конструктивные отношения со странами Африки.

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