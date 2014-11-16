Песков: на повестке дня в РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит

В Кремле оценили вероятность перемирия на СВО в праздники.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня в стране тема новогоднего или рождественского перемирия на специальной военной операции на Украине не стоит. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Он отметил, что власти не рассматривают возможность такого объявления для граждан. Таким образом специалист ответил на вопрос СМИ о том, изучают ли в Кремле вопрос переговоров перед праздниками или готовы ли будут откликнуться на такое предложение со стороны Киева, если запрос поступит от украинских властей.

Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США.

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