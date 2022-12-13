Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс

В Кремле рассказали о том почему СВО продолжается.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что безопасность Крыма на текущий момент обеспечена надежно, однако до этого уровня пока что не защищен до конца Донбасс. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами чиновник отметил, что именно поэтому специальная военная операция на Украине будет продолжаться.

Донбасс пока защищен не до конца и поэтому СВО продолжится. Мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы правоохранительных органов Игорь Клименко заявил прессе, что МВД Украины начало формирование штурмовых бригад, которые состоят из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова, ДНР и ЛНР.

В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Сербией.

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