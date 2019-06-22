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Песков: атака на Курскую область не может остаться без ответа

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В Кремле отметили, что "ответ обязательно будет".

Атака украинских войск на Курскую область не может остаться без ответа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, действительно ли какое-то решение было принято главой государства Владимиром Путиным в качестве ответа на действия ВСУ. Песков отметил, что "ответ обязательно будет". Он подчеркнул, что речь не идет о каком-то одном решении.

РанееПутин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: вооруженные силы украины, дмитрий песков, курская область, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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