Песков: атака на Курскую область не может остаться без ответа

В Кремле отметили, что "ответ обязательно будет".

Атака украинских войск на Курскую область не может остаться без ответа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, действительно ли какое-то решение было принято главой государства Владимиром Путиным в качестве ответа на действия ВСУ. Песков отметил, что "ответ обязательно будет". Он подчеркнул, что речь не идет о каком-то одном решении.

РанееПутин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область.

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