Песков: апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО не нужно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте спецоперации. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле ответили на вопрос, видна ли попытка провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине. Песков назвал этот документ чрезвычайно важным, а принятые решения будут формализованы соответствующим образом.
Специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки.
Дмитрий Песков, пресс-секретрь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Россия должна принимать решения на фоне действий Запада.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все