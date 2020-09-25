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Песков: апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО не нужно

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В Кремле ответили на вопрос, видна ли попытка провокации в атаке БПЛА российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте спецоперации. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, видна ли попытка провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине. Песков назвал этот документ чрезвычайно важным, а принятые решения будут формализованы соответствующим образом.

Специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки.

Дмитрий Песков, пресс-секретрь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия должна принимать решения на фоне действий Запада.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, ядерная доктрина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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