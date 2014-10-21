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Песков: Россия должна принимать решения на фоне действий Запада

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По его словам, в Киеве "утопически" рассуждают о том, что Россию надо "принуждать к миру".

Россия должна принимать решения на фоне действий Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, степень вовлеченности западных государств в нынешний конфликт вокруг Украины постепенно имеет тенденцию к росту. Также Песков отметил, что в Киеве "утопически" рассуждают о том, что Россию надо "принуждать к миру".

Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Уфы

Ранее Песков заявил, что корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, запад, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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