Песков: Россия должна принимать решения на фоне действий Запада

Россия должна принимать решения на фоне действий Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, степень вовлеченности западных государств в нынешний конфликт вокруг Украины постепенно имеет тенденцию к росту. Также Песков отметил, что в Киеве "утопически" рассуждают о том, что Россию надо "принуждать к миру".
Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Уфы
Ранее Песков заявил, что корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все