Песков: корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности

Он подчеркнул, что ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Киева.

Корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, последние события делали необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, а военная инфраструктура НАТО стала продвигаться к границам РФ.

Ранее Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН