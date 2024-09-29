Песков: корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности

Корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам официального представителя Кремля, последние события делали необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, а военная инфраструктура НАТО стала продвигаться к границам РФ.
Ранее Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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