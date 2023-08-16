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Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой

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Он отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию президента Украины Владимира Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой. Об этом он сообщил журналистам.

В  Кремле отреагировали на так называемый "план победы", о котором Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Ранее он утверждал, что этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима.

С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков ответил на слова Зеленского о "близком конце" конфликта.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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