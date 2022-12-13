Песков: Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху

В Москве следят за развитием ситуации в Лачинском коридоре.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал, что страна продолжает выполнять свои международные обязательства по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами в Кремле. Он пояснил, что Москва принимает участие в трехсторонних соглашениях и кропотливо ведет диалог с Азербайджаном и Арменией по мирному урегулированию конфликта в регионе.Таким образом спикер прокомментировал прессе действия американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Ранее тот призвал президента Ильхама Алиева разблокировать Лачинский коридор.

Россия как одна из сторон.... продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее в Госдепе США сообщили, что Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым призвал Баку удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией, а также "немедленно" разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения частных грузов и снижения опасности по гуманитарному кризису.

Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями.

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