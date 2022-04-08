Песков: Россия начала готовиться к западным санкциям еще год назад

В Кремле рассказали о том, что правительство России ищет преимущества в существующем санкционном давлении.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовиться к западным санкциям еще год назад. Такой информацией чиновник поделился с журналистами в эфире британского телеканала Sky News. Он уточнил, что речь идет о том давлении, которое страны предложили Москве в качестве ответа на проведение специальной военной операции РФ на территории Украины.

Мы жили под санкциями уже пару десятков лет и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад и сейчас в экономике очень трудное положение, но она до сих пор находится на ногах. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Представитель Кремля заметил в рамках интервью о том, что может быть "мы не здравы и невредимы", но при этом Россия находится в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. Песков напомнил иностранной прессе о том, что правительство планирует извлечь выгоду из сложившейся ситуации в вопросе появления толчка для развития отечественного производственного сектора и национальных технологий.

Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни.

Фото и видео: Sky News