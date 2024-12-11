Песков: РФ волнует военное продвижение Лондона по "столетнему договору" с Киевом

В Кремле указали на подписанный Великобританией и Украиной документ.

Москва обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры к своим государственным границам по соглашению о "столетнем партнерстве", заключенном между Лондоном и Киевом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля подчеркнул, что документ между иностранными государствами не означает принятие Украины в состав Североатлантического военного альянса.

Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле усомнились в изменении позиции США по Украине.

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