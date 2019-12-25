Пешеход погиб под колесами авто на Обводном канале

Водителей отпустили под подписку о невыезде.

В субботу, 25 июня, на Обводном канале произошло смертельное ДТП. В результате столкновения иномарок погиб житель Петербурга, который переходил через дорогу.

По информации Piter.tv, водитель легковушки Hyundai влетел в автомобиль ГАЗ, а затем переехал пожилого горожанина, который шел по "зебре". От удара житель Северной столицы отлетел под колеса Toyota RAV4.

Пострадавший погиб на месте аварии. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обоих водителей отпустили под подписку о невыезде. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: мотоциклист погиб, влетев в фуру на КАД.

Фото: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург