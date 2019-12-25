Первомайское поселение получило золотую медаль в общероссийском конкурсе

Конкурс проходил в рамках XXII агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».

Стали известны победители конкурса "За достижения высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий", который проходил в рамках XXII агропромышленной выставки "Золотая осень - 2020".

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в номинации "Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях" золотой медалью награждена администрация МО "Первомайское сельское поселение".

Отметим, что в 2019 году Первомайское поселение в рамках всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень" получило серебряную медаль в конкурсе "За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий" в номинации "Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях".

Ранее мы написали о том, что Олег Лиховидов представил проект "Вело 47" на семинаре по развитию велодвижения.

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