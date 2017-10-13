Первое видео из Китая, где из-за обрушения дороги погибло 8 человек

Сообщается, что провал грунта на дороге произошел в месте строительства метро. Глубина провала составляет 6-7 метров.

Сегодня утром, 8 февраля, в Южном Китае в городе Фошань в результате провала грунта на автомагистрали погибли 8 человек, 9 человек пострадали и три человека считаются пропавшими.

Причина провала грунта на этом участке на данный момент не сообщают. Но известно, что это произошло в районе строительства новой ветки метро. Глубина провала составляет от 6 до 7 метров.

Напомним, Piter.TV сегодня опубликовал видео из Айовы США, где в массовой аварии с более чем 70 машинами погибли 7 человек и десятки пострадали.

Видео: ABC News