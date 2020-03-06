Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Хорошие новости поведала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Стало известно о том, что первый госпитализированный москвич, у которого подтвердили диагноз "коронавирус", пошел на поправку. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, отсутствие инфекций у пациента подтверждено несколькими пробами.

Отметим, что о первом заболевшем москвиче стало известно 2 марта. Выяснилось, что вернувшимся из Милана и попавшим в Инфекционную больницу №1 Москвы стал клуба ЛФЛ "Мегамужики" и сотрудник РФС Давид Беров.

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