Первый в этом году прорыв трубы произошел на улице Генерала Симоняка

Уже ведутся ремонтные работы.

В Петербурге в среду, 1 января, произошел прорыв трубы, рассказали в пресс-службе "Теплосети".

Технологическое нарушение специалисты обнаружили при плановом объезде Прорыв трубы случился у дома №11 по улице Генерала Симоняка. Сотрудники компании сразу взялись за ремонтные работы.

В "Теплосети" уверили, что на жителях ближайших зданий прорыв никак не отразится, так как они переведены на резервную схему теплоснабжения.

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Фото: www.teplosetspb.ru