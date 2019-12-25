Первый туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" стал победителем в Russian Event Awards

За победу боролись 11 проектов, которые прошли в финал конкурса.

Стало известно, что первый туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" стал победителем регионального конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Так, за победу боролись 11 проектов, которые прошли в финал конкурса. Фестиваль проходил в Старой Ладоге, где организовали творческую программу для гостей — парад маломерных судов, концертная программа, рыцарский турнир, Фестиваль колокольного звона на территории Никольского монастыря, ярмарка и фудкорт.

Ранее кинофестиваль "Послание к человеку" прошел на офлайн-площадках.

Фото: Piter.tv