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Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. День 1
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. День 1

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Стоимость одного спектакля не превышает 400-500 рублей.

На территории комплекса "Никольские ряды" пройдёт Фестиваль Негосударственных Театров Петербурга. На одной площадке в течение двух дней покажут 12 спектаклей независимых театральных команд. На их счету как российские театральные награды, так и мировые. Они пройдут в зале передвижного театра. Не обойдется и без яркого уличного шоу.

На 17 октября запланирована следующая программа:

12:00 – "Аленький цветочек" (театр "Кукольный формат" (4+)

13:00 – "Цирк Elephant" (театр "Небесная карусель" (0+)

14:30 – "Золушка" (театр марионеток "Кукольный дом", (5+)

17:00 – "Одиссей" (театр Karlsson Haus (3+)

18:00 – "Astrum Natale" (Театральная лаборатория Яны Туминой (6+)

19:30 – "Машина едет к морю" (Особняк.Театр (16+)

Все спектакли, кроме "Astrum Natale" и "Цирк Elephant", пройдут в шатре. На выступления во дворе вход бесплатный. 

Фото: предоставлено организатором

Теги: куда сходить, негосударственные театры, фестиваль
Категории: Фестивали, Куда сходить в Петербурге,

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