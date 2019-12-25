Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. День 1

Стоимость одного спектакля не превышает 400-500 рублей.

На территории комплекса "Никольские ряды" пройдёт Фестиваль Негосударственных Театров Петербурга. На одной площадке в течение двух дней покажут 12 спектаклей независимых театральных команд. На их счету как российские театральные награды, так и мировые. Они пройдут в зале передвижного театра. Не обойдется и без яркого уличного шоу.

На 17 октября запланирована следующая программа:

12:00 – "Аленький цветочек" (театр "Кукольный формат" (4+)



13:00 – "Цирк Elephant" (театр "Небесная карусель" (0+)



14:30 – "Золушка" (театр марионеток "Кукольный дом", (5+)



17:00 – "Одиссей" (театр Karlsson Haus (3+)



18:00 – "Astrum Natale" (Театральная лаборатория Яны Туминой (6+)



19:30 – "Машина едет к морю" (Особняк.Театр (16+)



Все спектакли, кроме "Astrum Natale" и "Цирк Elephant", пройдут в шатре. На выступления во дворе вход бесплатный.

Фото: предоставлено организатором