Пассажирам показали фрагмент из мюзикла "Пеппи Длинныйчулок".

В первый день весны петербургское метро охватила "Пеппимания". Юные артистки спустились в подземку и показали пассажирам номера из мюзикла "Пеппи Длинныйчулок". В сети появилось видео с места событий.

Очаровательных рыжих бестий можно было встретить на станциях от "Кировского завода" до "Площади Восстания". В вагонах и на платформе они пели песни и показывали сцены из мюзикла "Пеппи Длинныйчулок".

Как оказалось, это была своего рода генеральная репетиция девочек. По словам режиссера Дмитрия Марфина, под землей петербуржцы увидели предпоказ мюзикла. Полностью его можно будет посмотреть 3 марта на сцене ДК имени Газа. Девочки репетировали 4 месяца, а накануне отрабатывали спектакль 10 часов.

Ранее в метро Петербурга рассказали, почему первая дверь первого вагона иногда остается закрытой.

Видео: ВКонтакте