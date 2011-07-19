Владимир Рогов рассказал о ситуации в зоне СВО.

На территории Запорожской области на ореховском направлении российскими специалистами поражен британский танк Challenger 2. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель местного общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об инциденте он написал в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что речь идет о первом из уничтоженных в зоне специальной военной операции британских танков этой модели. Он добавил, что американский Abrams из на фронт еще не прибывал.

Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на ореховском направлении запорожского фронта. Владимир Рогов, врио главы Запорожья

Владимир Рогов добавил, что британские танки стоят на вооружении 82-й бригады Вооруженных сил Украины. Он полагает, что по замыслу киевского режима, эти бойцы должны были дойти до Крыма, но псейчас терпят поражение ещё на первой линии российской обороны в Запорожской области.

Рогов сообщил об отражении российскими силами двух атак ВСУ под Ореховым в Запорожье.

Фото и видео: Telegram / Владимир Рогов