Первые музейные экскурсоводы прошли аттестацию в Петербурге

Гиды перед сдачей квалификационного экзамена прошли переподготовку по курсу "Экскурсионная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма".

Первым из музеев Петербурга направил своих экскурсоводов на аттестацию музейно-выставочный центр "Россия – Моя история". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 9 октября.

Гиды перед сдачей квалификационного экзамена прошли переподготовку по курсу "Экскурсионная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма" и получили новые теоретические знания в области экскурсоведения, практический опыт проведения экскурсий в черте города.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завели уголовное дело на организаторов экскурсий по крышам.

Фото: peterburg.guide