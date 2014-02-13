В матче спортсмен обыграл на корте Аслана Карацева.

Первая ракетка мира Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Испании. В матче второго круга международного соревнования, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов, российский представитель обошел на корте своего соотечественника Аслана Карацева. Они сражались на испанской Мальорке. Матч закончился с результатом 4:6, 6:3, 6:2. Следующим оппонентом Даниила Медведева станет испанский игрок Роберто Баутиста-Агут.

Напомним, что Даниилу Медведеву исполнилось 26 лет. С 13 июня он во второй раз в профессиональной карьере возглавил рейтинг ATP. Ранее он занимал первое место с 28 февраля по 21 марта 2022 года. На счету теннисиста есть 13 выигранных титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В прошлом году он также в составе российской сборной стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Международный теннисный турнир на Мальорке относится к категории АТР 250. Мероприятие проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд состязания составляет около 900 тысяч долларов. Действующим чемпионом является Даниил Медведев

Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV