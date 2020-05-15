Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

УБИМ примут на вооружение по итогам тестов.

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла государственные испытания. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты" со ссылкой на Министерство обороны РФ. Чиновники напомнили, что техника создавалась под инженерные нужды армии. Разрабатываемая машина подтвердила все заявленные характеристики. По итогам тестов будет принято решение о постановке УБИМ на вооружение.

Напомним, что проект УБИМ разрабатывался специалистами"Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения", которое входит в состав "УВЗ". Проект появился несколько лет назад. Он призван заменить собой сразу несколько образцов устаревшей техники. На первом этапе работы УБИМ назвался "Объект 153". Функционирующий образец машины появился в 2018 году. Техника движется при помощи шасси от танка Т-90.

Украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США.

Видео: YouTube / УралВагонЗавод