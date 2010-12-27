Пермяка задержали по подозрению в домогательстве к школьнице

Полиция задержала мужчину, который приставал к семикласснице.

В Петербурге школьница подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины в Московском районе, сообщает 10 декабря "Фонтанка".

9 декабря в полицию обратился 38-летний петербуржец, который заявил, что в отношении его 13-летней дочери были совершены действия сексуального характера. Обеспокоенный родитель рассказал, что около пяти часов утра к его ребенку приставал знакомый, приехавший погостить из Перми.

Полиция задержала 25-летнего молодого человека на двое суток для дальнейшего разбирательства.