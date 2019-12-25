Массовая вакцинация в регионе запланирована на начало декабря.

Пермский край одним из первых получит вакцину от COVID-19. Об этом во время прямого эфира рассказал глава региона. Дмитрий Махонин подчеркнул, что массовая вакцинация населения запланирована на начало 2021 года. Прививочная кампания начнется сразу после того, как производственные объемы препарата достигнут 4-5 млн доз в месяц.

Когда в начале года в стране производство вакцин дойдет до 4-5 миллионов в месяц, то Пермский край окажется в числе первых регионов, который получит препараты, сможет проводить вакцинацию. Договоренности об этом есть Дмитрий Манохин, губернатор Пермского края

Чиновник рассказал, что в конце декабря в регион поступит первая партия вакцин. С ее помощью власти привьют медиков, социальных работников, правоохранителей. К настоящему времени вакцину в крае получили более 40 добровольцев (медики, эпидемиологи, общественные активисты).

Венгрия рассчитывает получить малые партии вакцины "Спутник V" в декабре.

Фото: Piter.tv