Дмитрий Махонин рассказал о своем отношении к несогласованным акциям протеста.

Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции. Об этом Дмитрий Махонин сообщил во время прямого эфира с жителями региона, который доступен на странице краевой администрации в социальной сети "Вконтакте".

Массовые мероприятия не должны мешать жизни горожан, которые ездят по дорогам и ходят за покупками. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, пишут что-то на стенах… Также считаю, что нельзя вовлекать в митинги несовершеннолетних. Как отец тоже увидел, что на моего ребенка проводится воздействие Дмитрий Махонин, глава Пермского края

Чиновник уверен, что все мероприятия должны организовываться в рамках действующего российского законодательства. Он подчеркнул, что полиция и прокуратура предупреждали граждан об отвественности за участие в несогласованных с властями акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января.

В Перми планируют установить памятник подвигу блокадного Ленинграда.

Фото: Вконтакте/Пермский край