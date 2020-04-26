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Arinablinova
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Перекресток Энгельса и Луначарского затопило из-за прорыва канализации

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Пока у водителей получается проехать по затопленному участку.

В субботу утром, 26 апреля, участок дороги недалеко от перекрестка проспекта Энгельса и проспекта Луначарского пострадал от коммунальной аварии. О затоплении жители района рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы уточнили, что легковые автомобили все еще могут проехать по левой стороне дороги, однако "плаванье" им дается с трудом. Машине, припаркованной на правой стороне, повезло меньше: транспортное средство затопило. 

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе проведут капремонт дороги "Подъезд к станции Ламбери".

Видео: vk.com/spb_today

 

Теги: авария, дорога, затопление, машины, проезд, путь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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