Перекресток Энгельса и Луначарского затопило из-за прорыва канализации

Пока у водителей получается проехать по затопленному участку.

В субботу утром, 26 апреля, участок дороги недалеко от перекрестка проспекта Энгельса и проспекта Луначарского пострадал от коммунальной аварии. О затоплении жители района рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы уточнили, что легковые автомобили все еще могут проехать по левой стороне дороги, однако "плаванье" им дается с трудом. Машине, припаркованной на правой стороне, повезло меньше: транспортное средство затопило.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе проведут капремонт дороги "Подъезд к станции Ламбери".

Видео: vk.com/spb_today