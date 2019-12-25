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Перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц отремонтируют до ноября 2021
Сегодня, 10:31
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Перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц отремонтируют до ноября 2021

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Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Смольный определился с подрядчиком, который проведет ремонт перекрестка Большой Пушкарской улицы и Съезжинской улицы. Об этом сообщила накануне пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

АО "ГК"Омега" предстоит отремонтировать 500 кв. метров проезжей части и 1000 кв. метров тротуара. Стоимость контракта составила 5,9 млн рублей. На ремонт специалистам дается год ― к 15 ноября 2021 он должен быть завершен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Петроградке ограничат движение по четырем улицам из-за "Чуда света". 

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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