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Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в Москве 18 февраля
Сегодня, 16:37
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Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в Москве 18 февраля

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Предыдущая встреча глав государств состоялась 29 декабря в Петербурге. Главы государств провели 3-часовые переговоры в Константиновском дворце.

В пятницу, 18 февраля, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.  Они затронут тему стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Напомним, что предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 29 декабря в Петербурге. Главы государств провели 3-часовые переговоры в Константиновском дворце. Они обсуждали финансы, таможенное и фискальное законодательство, а также подвели итоги председательства республики в СНГ.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие покинут Белоруссию.

Фото: Kremlin.ru

Теги: лукашенко, переговоры, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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