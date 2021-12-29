Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в Москве 18 февраля

Предыдущая встреча глав государств состоялась 29 декабря в Петербурге. Главы государств провели 3-часовые переговоры в Константиновском дворце.

В пятницу, 18 февраля, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. Они затронут тему стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Напомним, что предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 29 декабря в Петербурге. Главы государств провели 3-часовые переговоры в Константиновском дворце. Они обсуждали финансы, таможенное и фискальное законодательство, а также подвели итоги председательства республики в СНГ.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие покинут Белоруссию.

Фото: Kremlin.ru