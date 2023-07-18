Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву

Сабрина Сингх рассказала о военных поставках для ВСУ.

Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить киевскому режиму оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS американского производства, однако на данный момент считает, что у украинской армии есть все необходимое на поле боя. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила, что ни одна тема не снимается с повестки дня. Сейчас эксперты США уверены в имеющихся у ВСу возможностях.

Завтра будет очередное заседание контактной группы, в ходе которого союзники и партнеры обсудят, что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить Украину, исходя из некоторых ее приоритетных потребностей, которые включают средства ПВО и артиллерию. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне ушли от ответа на вопрос об ответственных за атаку на Крымский мост.

Фото и видео: YouTube / Defense Now