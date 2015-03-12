Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Украине

Шон Парнелл и Алексус Гринкевич рассказали о передаче ВСУ американской военной помощи.

Командующий Военно-воздушных сил Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил информацию о том, что что военная помощь со стороны Вашингтона обмен разведывательными данными с киевскими властями возобновлены в прежних объемах. Соответствующее заявление спикер сделал на первом брифинге для журналистов в Пентагоне, выступая вместе с помощником главы профильного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл.

Поставки военной помощи США возобновлены. У нас есть подтвержденные данные: она поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными, все осуществляется как было прежде. Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона

США будут использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене.

Фото и видео: YouTube / Defense Now