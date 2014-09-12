Пентагон допустил новые поставки противопехотных мин Украине

Сабрина Сингх назвала условия, которые должны соблюдать украинцы.

В американском министерстве по обороне не исключают того, что могут включить в будущие военные пакеты поставок киевскому режиму новые партии противопехотных мин. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, отправятся ли мины киевскому режиму в следующем пакете поддержки, выделяемой властями США для ВСУ.

Они были включены в последний пакет. Что касается дальнейших пакетов, мне пока нечего анонсировать. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В американском оборонном ведомстве от 20 ноября подтвердили, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на украинской земле.

Пентагон признал, что число ATACMS у США ограниченно.

Фото и видео: YouTube / Defense Now