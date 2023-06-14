Сабрина Сингх напомнила о дороговизне ракет, находящихся на вооружении у США.

Американское министерство по обороне отказалось раскрыть информацию о том, сколько тактических баллистических ракет ATACMS было передано киевскому режиму. Однако профильное ведомство констатировало, что у властей США их "число ограниченно". Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что ранее в пакетах военной помощи специалисты "предоставили Украине ATACMS".

По соображениям оперативной безопасности мы не станем указывать это число. Они чрезвычайно дорогостоящие, и по этой причине, как вы знаете, их число ограниченно. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Говоря о том, способны ли украинские военнослужащие без помощи американских специалистов осуществлять запуск ракет ATACMS, Сабрина Сингх указала СМИ на то, что поле боя всем управляет и руководит ииенно киевское командование. Она признала факт того, что американская сторона оказывает ВСУ поддержку "в удаленном режиме", однако у Вашингтона "нет наземных сил" на украинской земле.

Пентагон отказался комментировать ракетную атаку ВСУ на Брянскую область.

Фото и видео: YouTube / Defense Now