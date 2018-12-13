Пенсионерка пострадала при пожаре в квартире на проспекте Энергетиков

Во вторник, 30 апреля, загорелась двухкомнатная квартира в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Инцидент произошел на проспекте Энергетиков. Известно, что горела квартира общей площадью в 18 квадратных метровна 5 этаже. По словам очевидцев, в пожаре пострадал женщина. В данный момент пенсионерка находится в реанимации.
Взрослый сын не пострадал, его мама в реанимации - ее вытащил сосед. Все службы оперативно прибыли
отмечают очевидцы
В ведомстве отметили, что огонь ликвидировали силами десяти человек личного состава. Также МЧС задействовало две единицы техники.
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Фото: дтп и чп петербург/вк
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