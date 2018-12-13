  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерка пострадала при пожаре в квартире на проспекте Энергетиков
Сегодня, 20:30
189
IRINA_CHALKINA

Пенсионерка пострадала при пожаре в квартире на проспекте Энергетиков

0 0

Возгорание ликвидировали.

Во вторник, 30 апреля, загорелась двухкомнатная квартира в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по городу. 

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков. Известно, что горела квартира общей площадью в 18 квадратных метровна 5 этаже.  По словам очевидцев, в пожаре пострадал женщина. В данный момент пенсионерка находится в реанимации.

Взрослый сын не пострадал, его мама в реанимации - ее вытащил сосед. Все службы оперативно прибыли

отмечают очевидцы

В ведомстве отметили, что огонь ликвидировали силами десяти человек личного состава. Также МЧС задействовало две единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что В Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса 

Фото: дтп и чп петербург/вк 

Теги: новости спб, пожар, пожар проспект энергетиков, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии