Пенсионерка пострадала при пожаре в квартире на проспекте Энергетиков

Возгорание ликвидировали.

Во вторник, 30 апреля, загорелась двухкомнатная квартира в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков. Известно, что горела квартира общей площадью в 18 квадратных метровна 5 этаже. По словам очевидцев, в пожаре пострадал женщина. В данный момент пенсионерка находится в реанимации.

Взрослый сын не пострадал, его мама в реанимации - ее вытащил сосед. Все службы оперативно прибыли отмечают очевидцы

В ведомстве отметили, что огонь ликвидировали силами десяти человек личного состава. Также МЧС задействовало две единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что В Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса

Фото: дтп и чп петербург/вк