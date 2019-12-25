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На проспекте Энергетиков "Фольксваген" влетел в столб
Сегодня, 15:09
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На проспекте Энергетиков "Фольксваген" влетел в столб

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Госпитализировали 17-летнего юношу в больницу Раухфуса.

Сегодня, 25 июля, в Красногвардейском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал школьник. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На проспекте энергетиков автомобиль "Фольксваген" врезался в столб. До прибытия правоохранителей госпитализировали в детскую больницу Раухфуса 17-летнего юношу. Информация о состоянии здоровья подростка уточняется. 

Проводится проверка. Выясняются подробности аварии. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, дтп, пожар проспект энергетиков
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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