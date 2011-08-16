Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал

Женщина смогла сгруппироваться в межколесном пространстве большегрузного транспорта.

Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако пострадавшая уцелела. В настоящее время женщине оказана медицинская помощь. Соответствующее заявление сделали сотрудники городского управления МВД. Специалисты прокомментировали в социальных сетях ролик, который был снят якобы на Индустриальном проспекте. В кадре видно, что пожилая женщина переходит улицу по пешеходному переходу, а затем попадает под большегрузный транспорт. Машина проехала по женщине, а затем еще немного движется вперед. После этого водитель остановился. Пострадавшей удается встать, хотя она оказалась под задними колесами автомобиля. Предположительно, россиянка в момент ДТП оказалась в межколесном пространстве проезжающего над ней самосвала и сгруппировалась.

В ГИБДД добавили, что инцидент произошёл днём 11 ноября в Перми по улице Стахановской. Грузовой автомобиль Renault, которым управлял 59-летний водитель, при проезде регулируемого перекрестка нарушил правила дорожного движения. Шофер не уступил дорогу пермячке, "допустив наезд" на человека.

На дороге "Гатчина – Ополье" водитель сбил насмерть 63-летнего пешехода.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости