Смольный хочет расширить перечень льготников для бесплатного проезда в электричках

Правительство Петербурга изучает вопрос об увеличении количества льготных категорий для пригородного проезда.

В Смольном предложили сделать проезд для льготных категорий граждан Петербурга в электричках бесплатным. На данный момент список "бесплатников" уже существует, но его намерены значительно расширить. По задумке уже с 27 апреля по 31 октября местные жители смогут воспользоваться данным предложением. Сейчас инициатива направлена на рассмотрение депутатам ЗакСа.

Отметим, что политикам придется вносить правки в Социальный кодекс, чтобы ввести льготы еще для пяти категорий граждан. Безденежный проезд будет предусмотрен для тех, кто работал во время ВОВ в тылу и имеет не менее шести наград за этот период. Также льготы рассчитаны на ветеранов труда и военной службы. Также льготы получат петербуржцы. проработавшие в городе не менее 20 лет,а общий стаж который приравнен к 45 лет для мужчин и 40 для женщин, жертвы политических репрессий, матери-героини или один из родителей (усыновителей), получивший награду "Родительская слава". Замыкают список пенсионеры от 50 лет ждя женщин и 60 для мужчин.

Фото: Piter.tv