Педагог рассказал, нужно ли заставлять ребенка учиться на каникулах

Важно соблюдать баланс между концентрированной учебой и отдыхом.

Основатель центра образовательных технологий Advance, эксперт в области обучения и детской мотивации Николай Ягодкин в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, нужно ли повторять школьную программу на новогодних каникулах. Эксперт уверен, что делать это бессмысленно.

По словам Ягодкина, важно соблюдать баланс между концентрированной учебой и отдыхом. Если все это "размазано", то не получится ни того, ни другого.

Педагог посоветовал повторить пройденное в последний день каникул. "Должно быть два главных повторения: после получения информации, чтобы закрепить знания, и накануне урока", - отметил он. Во время самих каникул ребенок должен расслабиться. Если накопились пробелы, то повторение изученного не поможет, нужно получать знания заново.

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