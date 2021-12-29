Павел Немчинов возглавил комитет по управлению государственным имуществом Ленобласти

К своим обязанностям он приступит уже в среду, 12 января.

Павел Немчинов стал новым председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее Немчинов являлся председателем областного комитета по природным ресурсам. Отныне выполнять обязанности главы будет Андрей Савченко.

Сам же Немчинов родился 20 августа 1981 года в Гатчине. За его плечами юридический факультет в СПбГУ. Какое-то время он работал по профессии, но уже с 2014 года Немчинов работает в администрации области. За это время он успел побывать заместителем председателя комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, заместителем главы комитета государственного экологического надзора, заместителем председателя комитета по природным ресурсам (с 2018 года являлся главой).

Фото: пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти