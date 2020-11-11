Патрушев заявил о планах НАТО изменить режим черноморских проливов

В Кремле раскрыли планы Запада по сохранению доминации на геополитической арене.

Американская администрация и их международные союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё, а также использованию в собственных военных целях внутренних водных путей европейского региона, получения доступа в акваторию Черного моря через воды Дуная. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Чиновник выступил на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море. Николай Патрушев, сотрудник Кремля

Эксперт отметил, что снижение роли России в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств из коллективного Запада в контексте проводимой ими внешней политики.

Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП.

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